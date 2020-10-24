Экс-директор «Барсы» о желании Месси уйти: «Его действия были некрасивыми, но Лео тоже может ошибаться»

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас поделился мыслями о желании форварда каталонцев покинуть клуб летом.

– Он победитель по своей натуре и очень любит «Барсу». Поражение со счетом 2:8 [от «Баварии»] и выступления в предыдущих розыгрышах ЛЧ повлияли на него. Думаю, Месси устал и решил уйти.

– Месси хотел уйти, ссылаясь на просроченный пункт в контракте. Что думаете на этот счет?

– Как по мне, эти действия были некрасивыми и неправильными, но Месси тоже может ошибаться. К счастью, на поле он мало ошибается. Месси хотел продолжать побеждать и думал, что в «Барсе» его время подошло к концу. Теперь я вижу воодушевленного Лео, но ему не хватает немного большего. Я хотел бы, чтобы он был счастлив, – сказал Бордас.