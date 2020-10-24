Экс-директор «Барсы» об уходе Бартомеу: «Позор, линчевание. С ним клуб выиграл все трофеи»

Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас высказался об уходе с поста президента каталонского клуба.

– Как вы оцените это десятилетие с Роселем и Бартомеу?

– Великолепное время. Мы побеждали во всех турнирах, что является самым главным. Мы выиграли все трофеи, «Барса» – самый большой клуб в мире, команда с наибольшим финансовым оборотом и наибольшим количеством подписчиков в социальных сетях. Все это пришло не просто так.

– Заслужил ли Бартомеу такой финал?

– Вовсе нет. Это был позор, линчевание. Клуб атаковали из-за малейших проблем, я этого не понимаю. Одной из причин для критики было то, что мы продавали дорогие сезонные абонементы, хотя это было сделано с учетом экономической ситуации в клубе. Разве это повод для критики? Теперь, когда началась пандемия, они уничтожили Бартомеу, – сказал Бордас.

Бартомеу ушел. Теперь в «Барселоне» временное правительство и подготовка к выборам