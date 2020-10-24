Конте о трофеях: «Интер» прогрессирует. «Ливерпуль» Клоппа ничего не выиграл за первые 4 года»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о трофеях и своем статусе самого высокооплачиваемого тренера Серии А.
«Трофеи – это следствие работы. Без культуры побед нельзя достичь успеха. Такая культура может быть достигнута только благодаря упорному труду.
Моя зарплата – следствие того, чего я достиг за карьеру. В футболе ничего не достигается просто так. Даже «Ливерпуль» Юргена Клоппа ничего не выиграл за первые четыре года.
В каждом сезоне требуется время и серьезные приобретения, чтобы собрать команду лучших. В последние годы в Италии была абсолютно доминирующая команда.
Когда я пришел в «Интер», ничего не знал о внутренней структуре клуба. Потребовалось время, чтобы во всем разобраться.
Теперь я знаю все, это большое преимущество. За год многое изменилось. Клуб и те, кто работают в «Интере», поддерживают меня. Мы прогрессируем», – сказал Конте в интервью La Gazzetta dello Sport.