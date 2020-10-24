Защитник «Ливерпуля» Гомес перенес операцию на колене. Он пропустит значительную часть сезона

Защитник получил серьезную травму.

Сегодня 23-летний футболист был успешно прооперирован в Лондоне. Врачи работали с коленным суставом левой ноги, который игрок повредил во время вчерашней тренировки сборной Англии.

Как сообщает «Ливерпуль», у Гомеса не повреждены связки колена. Англичанин будет проходить реабилитацию под руководством клубных врачей.

Сейчас «Ливерпуль» не может назвать точных сроков восстановления футболиста, но в клубе ожидают, что Гомес пропустит значительную часть сезона-2020/21.

Таким образом, на длительный срок выбыл уже второй центральный защитник «красных». Ранее Вирджил ван Дейк выбыл, предположительно, до конца сезона после подката вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.

Со статистикой выступлений Гомеса можно ознакомиться здесь.

Гарет Саутгейт: «Гомесу было очень больно. Он получил травму, когда рядом никого не было»