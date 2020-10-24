Глава «Уфы» о финансировании: «Оно не государственное. Частные компании сами хотят выделять деньги»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью Sports.ru рассказал о финансировании клуба.

– Вы писали, что в фонде аккумулируются средства частных компаний, сейчас сказали, что это небюджетные деньги. Но единственный акционер фонда – республика, а в совете директоров – только ее руководство.

– Компании это устраивает, они понимают, что деньги не уйдут налево, все равно участвуют в принятии решений. У некоторых компаний по проектам четко написано, сколько и на что они выделяют деньги.

В Башкортостане очень высокий уровень взаимодействия бизнеса и власти. Наверное, это преимущество, а не слабость.

– Почему тогда это нельзя назвать государственным финансированием под видом регионального фонда?

– Это не государственное, потому что компании сами хотят финансировать. Они же не из-под палки это делают. Это не налоги, а то, что сверху.

– Но средства в фонд вкладывают ресурсные компании – например, «Башнефть».

– Там довольно много компаний, не только «Башнефть».

– Да, «Башнефть» – только в качестве примера.

– Какая разница, какие компании, если они хотят давать деньги? Если не хотели – не давали бы. Если бы их не устраивали результаты, если бы они не получали лояльность от болельщиков – один вопрос.

Так что, конечно, «Уфа» – негосударственный клуб. Понятно, что он контролируется республикой, понятно, что учредитель – федерация футбола Башкортостана. Но все-таки это симбиоз.

– В середине июля вы давали интервью «Спорт-Экспрессу». Тогда вас спросили, правда ли, что «Уфа» лишилась чуть ли не 80 процентов бюджета. Вы ответили, что это неправда, но сегодня сами сказали про то, что бюджет исполняется на 10-15 процентов. Не видите противоречия?

– Если бы я тогда сказал, что это правда, что клуб спонсируется на 20 процентов, мы могли бы даже не вступать в переговоры с хорошими игроками.

Я прошу прощения у Севастияна Терлецкого (журналист «Спорт-Экспресса», бравший то интервью – Sports.ru) за то, что слукавил. У нас действительно был большой недобор бюджета, но я рассчитывал, что это быстрее кончится. Поэтому надеюсь, что я не сильно обманул Терлецкого. Но еще пару месяцев нас болтало. Сейчас потихоньку восстанавливаемся, – сказал Мурзагулов.

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