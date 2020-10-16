Руководитель «Уфы»: «Из-за ковида клуб финансировался на 15-20%. Купить СИЗы для врачей или подписать Ломовицкого или Мелкадзе?»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался о проблемах в башкирском клубе.

«Да, мы сегодня – на последнем месте в Премьер-лиге. И я понимаю чувства болельщиков. В том числе и тех, кто призывает меня уйти в отставку. Что ж, нет ничего легче отставки. Но вначале я все же расскажу о том, как мы оказались в этой ситуации, и есть ли шансы ее исправить.

Бюджет у ФК «Уфа» один из самых маленьких в лиге – около 1 млрд. Он формируется из средств частных компаний, которые аккумулируются в республиканской инвесткомпании АО «Региональный фонд». Эти средства всегда направлялись на футбол четко в соответствии с установленным графиком.

Всегда. Но не тогда, когда началась пандемия. В этом году клуб финансировался на 15-20% от сметы вплоть до сентября. Но у меня язык не повернется упрекнуть руководство республики за то, что деньги Регфонда тратились на борьбу с ковидом.

Бюджетные деньги надо ждать месяцами, а регфонд оперативно закупал все необходимое. Купить СИЗы для врачей или подписать, условно, Ломовицкого и Мелкадзе? Вы бы сами что выбрали, дорогой болельщик, шлющий мне проклятия в личку?

А может быть вы подсчитаете в количестве не погибших людей стоимость вашего требования подписать звездных игроков? Ведь отчасти из за отсутствия в Уфе этих звезд Башкирия сегодня – на одном из первых с конца мест по количеству погибших от коронавируса…

Да, мы отпустили 3-4 игроков основы. Но на эти деньги, по сути, клуб был спасен от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам. По сути, полгода клуб жил только на заработанные самим собой деньги.

Мы набрали много молодых игроков, не каждый из которых потянет уровень РПЛ. Но некоторые – потянут и станут новыми фомиными и уруновыми, по которым вы сейчас так плачете и имена которых вам не были знакомы год назад так же, как сейчас не знакомы имена Камилова и Андрича.

Жить на деньги средненького клуба ФНЛ мы заканчиваем. Спонсоры приняли решение возобновить финансирования в прежнем объеме. Жаль, что технически средства не успели помочь нам в это трансферное окно – были договоренности с несколькими сильными игроками.

Но зимой мы обязательно усилимся. А пока – будет шанс сделать себе имя кому-то из молодых. Надеюсь, они понимают, что этой возможностью надо жилы порвать, но воспользоваться», – написал Мурзагулов.

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