Погребняк о «Штутгарте»: «Остался бы в «Зените» – был бы как Дзюба сейчас, мечты не достиг бы»

Форвард Павел Погребняк высказался о своем переходе в в 2009 году и нападающем «Зенита» .

– В 2009 году вы ушли в «Штутгарт». Могли ли вы остаться в ?

– Да. Я мечтал уехать в Европу и, возможно, если бы продлил контракт с «Зенитом», никогда не достиг бы своей мечты, то есть оказался бы точно в таком же положении, как сейчас Дзюба. По финансам я не рисковал, поскольку шел на повышение, в футбольном плане тоже выигрывал, так что решение было абсолютно оправданным.

Повторюсь, я мог остаться в «Зените» и принципиально не возражал против продолжения карьеры в Петербурге, где, глядишь, стал бы трех-, четырехкратным чемпионом России. Зато никогда бы не поиграл в лучших лигах Европы – согласитесь, так себе альтернатива. Поэтому я выбрал такой путь и нисколько о нем не жалею.

– Вы, воспитанник , понимали сложности, с которыми столкнется в Санкт-Петербурге Артем Дзюба?

– Да, поначалу у многих были сомнения в его компетенции как игрока «Зенита». В «Спартаке» он всем все доказал. Начало карьеры Дзюбы в Петербурге получилось тревожным: травмы, мало забитых голов, критика болельщиков. Но, слушайте, он притерся, блеснул на чемпионате мира, стал лучшим бомбардиром команды. Его любят, он продлил контракт и, дай Бог, станет подряд трехкратным чемпионом России, – сказал Погребняк.