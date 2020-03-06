«Арсенал» опережает «Милан» в борьбе за Упамекано

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Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано по окончании сезона может перейти в «Арсенал».

Лондонцы договорились с немецким клубом, что если 21-летний француз не продлит контракт, то он будет продан «Арсеналу», сообщает Tuttosport.

Соглашение Упамекано с «быками» рассчитано до июня 2021 года. Сам футболист согласен стать игроком «канониров».

По данным источника, «Лейпциг» уже уведомил «Милан» о договоренности с «Арсеналом». «Россонери» надеялись, что Упамекано переберется на «Сан-Сиро» благодаря приходу в клуб главы отдела по спорту и развитию футбола «Ред Булл» Ральфа Рангника.

Трансфер защитника оценивается в 45 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

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