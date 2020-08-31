Гильерме провел 135-й сухой матч, обогнав Черчесова в «клубе Яшина»

Теги Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия Лев Яшин Сборная России по футболу рейтинги Гильерме Футбол

Вратарь сборной России Гильерме сыграл на ноль в товарищеском матче с Молдовой (0:0).

Голкипер «Локомотива» провел 135-ю сухую игру в зачет «клуба Льва Яшина» и превзошел нынешнего главного тренера сборной Станислава Черчесова, который в бытность вратарем не пропустил в 134 матчах.

Гильерме занимает 15-е место в списке. Голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков идет 6-м (172 матча на ноль), рекордсмен – Игорь Акинфеев из ЦСКА (325).

В «клуб Льва Яшина» входят российские вратари, сыгравшие минимум 100 матчей без пропущенных голов. Учитываются игры за сборную и клубы — в чемпионате, Кубке страны и еврокубках.

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