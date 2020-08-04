Геннадий Орлов: «У нас было много выдающихся вратарей, а сейчас – Гильерме. Сборная – отражение развития спорта в стране»

Теги Локомотив Никита Симонян Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Геннадий Орлов натурализация Александр Максименко Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вратарях в сборной России.

«Я спрашивал у Симоняна про Гильерме. У нас была школа вратарей. Советских и российских. Были Яшин, Хомич, Котрикадзе, Дасаев и другие. Было много замечательных и выдающихся вратарей. А сейчас играет Гильерме. Бывший бразилец, которого натурализовали.

Но что такое сборная? Клуб – это коммерческое предприятие для заработка денег. Там могут выступать любые игроки. А сборная – это отражение развития спорта в стране.

Симонян говорит, что мое рассуждение логично. У нас есть Максименко и Сафонов. Надо наигрывать молодых, как когда-то Акинфеева начали выпускать.

Я расскажу все Черчесову, чтобы он проникся. Клуб – это коммерция, а сборная России – развитие спорта в стране», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья