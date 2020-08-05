Гендиректор «Уфы»: «Место в сборной должны получать лучшие. «Старому» Беленову – 33, первому номеру Гильерме – 34»

Теги Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гильерме Александр Беленов Уфа Ринат Шайбеков Футбол

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказался о невызове вратаря клуба Александра Беленова в сборную России.

«Сашу признали лучшим голкипером завершившегося чемпионата России. Конечно, последнее слово всегда за тренером, он отвечает за конечный результат.

Если интересно мое мнение – место в сборной должны получать лучшие. Я читал комментарии, мол, Беленов действительно показывает хорошую игру, но возраст...

Получается, «старому» Беленову – 33, а первому номеру сборной Гильерме – 34. Возраст тут явно ни при чем, тут что-то иное», – сказал Шайбеков.

В прошлом сезоне РПЛ Беленов провел 12 сухих матчей из 26, пропустив 17 голов. В этом сезоне он пропустил 11 мячей в 6 играх, ни разу не сыграв на ноль.

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