Гендиректор «Уфы»: «Место в сборной должны получать лучшие. «Старому» Беленову – 33, первому номеру Гильерме – 34»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков высказался о невызове вратаря клуба в сборную России.

«Сашу признали лучшим голкипером завершившегося чемпионата России. Конечно, последнее слово всегда за тренером, он отвечает за конечный результат.

Если интересно мое мнение – место в сборной должны получать лучшие. Я читал комментарии, мол, Беленов действительно показывает хорошую игру, но возраст...

Получается, «старому» Беленову – 33, а первому номеру сборной – 34. Возраст тут явно ни при чем, тут что-то иное», – сказал Шайбеков.

В прошлом сезоне РПЛ Беленов провел 12 сухих матчей из 26, пропустив 17 голов. В этом сезоне он пропустил 11 мячей в 6 играх, ни разу не сыграв на ноль.