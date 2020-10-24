Кроос о праздновании голов: «Маска Обамеянга и дерганья Гризманна не лучший пример для молодежи»

Полузащитник поделился мнением о праздновании забитых голов.

«Различные отрепетированные танцы, элементы хореографии – я считаю все это глупостью. Более того, некоторые игроки прячут предметы в гетрах. Коллега Обамеянг как-то надел маску [супергероя] во время празднования. Для меня это слишком.

Считаю, что это точно не лучший пример для молодежи, как и дерганья Гризманна (Антуан повторяет анимацию персонажа игры Fortnite – прим. Sports.ru).

Мне всегда нравилось, как празднует . Он просто подпрыгивал, подтягивал трусы – и это была чистая радость, ничего более.

Внутри я очень счастлив, когда забиваю, но это почти не проявляется снаружи», – сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Обамеянг надел маску «Черной пантеры» из Marvel. У него бесконечный маскарад