Деян Ловрен: «Нет отдыха, нет предсезонки, бешеный календарь. Кроос прав»

Защитник поддержал хавбека , который ранее выступил по поводу переутомления футболистов из-за большого количества турниров и игр.

«Люди спрашивают, откуда столько травм. Все просто – большое количество игр, отсутствие времени на восстановление, тем более учитывая то, каким ненормальным получился этот год.

Нет возможности отдохнуть (у меня лично в этом году было всего восемь дней отдыха), нет нормальной предсезонки, так еще и бешеный календарь!

Тони Кроос прав. Многие тренеры неоднократно говорили то же самое, но никто не слушает.

Люди, которые составляют и определяют календарь игр, должны задуматься», – написал Ловрен в твиттере.

Тони Кроос: «Футболисты – марионетки ФИФА и УЕФА. Мы не играли бы в Лиге наций и в Саудовский Аравии за Суперкубок Испании»