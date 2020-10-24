Судья, избитый Широковым, обратился в генпрокуратуру с жалобой

Адвокаты, представляющие интересы судьи Никиты Данченкова, избитого экс-хавбеком сборной России Романом Широковым, обратились в генпрокуратуру, сообщает «РБ-Спорт».

В жалобе на имя генпрокурора России Игоря Краснова отмечается, что руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение трех дней с момента ее получения, а в исключительных случаях этот процесс занимает 10 дней.

«Прошло более 10 суток, но никакого постановления по данной жалобе от 21 октября 2020 года я и мои представители – адвокаты Островский А.Л. и Рамазанов А.Ж. – не получили, и какое решение по ней принято, нам не известно», – говорится в жалобе.

Также адвокаты судьи сообщили Краснову о допущенных нарушениях на стадии расследования и о превышении должностных полномочий сотрудником Следственного комитета.

Представители Данченкова настаивают, что в деяниях Широкова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений), и просят Краснова взять расследование уголовного дела под свой контроль.

«Хотел ударить судью, чтобы выразить свое несогласие с его решением». Показания Широкова по поводу избиения арбитра