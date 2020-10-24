«Пеп сделал одну замену, Клопп – две в очной игре. Топ-клубам нужны 5 замен, чтобы взламывать оборону команд поменьше». Таунсенд об АПЛ

Полузащитник поделился мнением о количестве замен в АПЛ после матча 8-го тура между и (1:1).

«Я посмотрел этот матч недавно, и, если вдуматься, сделал одну замену, Клопп сделал две замены, причем одна из них вынужденная.

Они отчаянно просят пять замен для того, чтобы защитить игроков, а когда доходит до такого матча, они не используют даже те три, что им выделены.

Так что я думаю, что 5 замен – это несправедливо, это дало бы преимущество клубам с обширным составом. Они не хотят использовать столько замен, когда играют между собой, но когда встречаются с маленькими клубами, защиту которых бывает сложно взломать, они хотят выпустить на поле пять форвардов топ-уровня, чтобы забить.

Так что такой вариант не для меня. Возможность делать три замены хорошо работала на протяжении многих лет, и причин что-либо менять я не вижу», – сказал Таунсенд.

Клопп, Гвардиола, Сульшер и Лэмпард сражаются за возвращение в АПЛ пяти замен. Количество мышечных травм уже увеличилось на 47%