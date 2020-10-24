«Пеп сделал одну замену, Клопп – две в очной игре. Топ-клубам нужны 5 замен, чтобы взламывать оборону команд поменьше». Таунсенд об АПЛ

Полузащитник «Кристал Пэлас» Эндрос Таунсенд поделился мнением о количестве замен в АПЛ после матча 8-го тура между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» (1:1).
«Я посмотрел этот матч недавно, и, если вдуматься, Пеп Гвардиола сделал одну замену, Клопп сделал две замены, причем одна из них вынужденная.
Они отчаянно просят пять замен для того, чтобы защитить игроков, а когда доходит до такого матча, они не используют даже те три, что им выделены.
Так что я думаю, что 5 замен – это несправедливо, это дало бы преимущество клубам с обширным составом. Они не хотят использовать столько замен, когда играют между собой, но когда встречаются с маленькими клубами, защиту которых бывает сложно взломать, они хотят выпустить на поле пять форвардов топ-уровня, чтобы забить.
Так что такой вариант не для меня. Возможность делать три замены хорошо работала на протяжении многих лет, и причин что-либо менять я не вижу», – сказал Таунсенд.
Клопп, Гвардиола, Сульшер и Лэмпард сражаются за возвращение в АПЛ пяти замен. Количество мышечных травм уже увеличилось на 47%