Черчесов о Чалове в сборной: «Раньше он чувствовал себя некомфортно, сегодня же это наш футболист»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в команду форварда ЦСКА Федора Чалова.

«У нас и Заболотный был, и Соболев. Сегодня Чалов удачно влился в команду. У нас еще сегодня есть день. Будем соперника изучать. Что нам покажется правильным, то и сделаем.

Один игрок выбывает – его должны менять. Каждый из футболистов что-то свое привносит. Надо давать возможность себя проявлять.

Опыт подсказывает, что кто-то чуть раньше вливается в команду, а кто-то – чуть позже. Чалов, к примеру, раньше чувствовал себя некомфортно. Сегодня же было видно, что это наш футболист. Необходимо время. Караваев был одним на первом сборе, а сейчас изменился. Понял, поговорили, сделал, позвонили.

Игроки вливаются. Иногда человек хорошо в клубе играет. А потом мы его видим у себя в сборной. Иногда футболисты некоторое время некомфортно себя чувствуют. А кто-то вообще не вливается. Но мы после первых неудач на игроке крест не ставим. Даем возможность себя проявить», – сказал Черчесов.