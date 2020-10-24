Черданцев – Уткину: «Ты все-таки редкий хам и идиот»

Комментатор «Матч ТВ» остался недоволен шуткой журналиста о себе.

«И вот стоило мне заговорить об онанизме...» – написал Уткин в твиттере, приложив скриншот, на котором видно, что Черданцев подписался на Уткина.

«Ты все-таки редкий хам и идиот», – ответил Черданцев.

Черданцев и Уткин вместе работали на «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ».

«Бавария» – «Локо» – первый матч Уткина как комментатора: страховал Евгения Майорова, настраивался в коридоре, после ответных 0:5 шутил про пиво

⚡️Подкаст с Черданцевым о любви к Metallica. Текстом