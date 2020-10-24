Гончаренко о матче Кубка в феврале: «ЦСКА надеется выйти в плей-офф ЛЕ, тогда игра хорошо впишется в график»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Бетсити Кубка России.

Московская команда сыграет со .

– Мы не должны забывать, что СКА Хабаровск обыграл «Рубин» на групповой стадии Кубка России. Команды у все боевитые, физически подготовлены, агрессивны, у них хорошее движение. Это было видно и в полуфинальном матче прошлого розыгрыша, когда «Химки» обыграли «Урал».

Его команды играют с куражом. Так что нельзя думать, что будет легко. Тем более футбол выровнялся, все умеют играть. Плюс это кубковая встреча, здесь все возможно.

Поэтому мы ни в коем случае не будем считать, что уже вышли в следующую стадию. Знаем, что со СКА Хабаровск будет нелегко.

– Игра намечена на 20-21 февраля. Это осложнит подготовку к чемпионату из-за того, что придется в привычный график сборов вносить коррективы?

– Нет, об этом нельзя задумываться. Тем более мы надеемся выйти из группы , и тогда на февраль добавятся игры плей-офф. Посмотрим, каким в итоге будет наш график в феврале, но возможно, что игра, наоборот, хорошо впишется в календарь и поможет лучше подготовиться к чемпионату, – сказал Гончаренко.

ЦСКА после трех туров группового раунда ЛЕ занимает последнее место, набрав 2 очка.