«В историю трудно войти, но легко вляпаться!» Фанаты «Зенита» вывесили баннер с цитатой Жванецкого

играет против (0:1, первый тайм) в 14-м туре .

Болельщики питерской команды подготовили баннер с цитатой недавно скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого: «В историю трудно войти, но легко вляпаться!»

Таким образом, вероятно, фанаты отреагировали на появление в интернете видеоролика интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча. Также доступен текстовый онлайн.

Дзюбу освистали при объявлении составов на матче с «Краснодаром»