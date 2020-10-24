«В историю трудно войти, но легко вляпаться!» Фанаты «Зенита» вывесили баннер с цитатой Жванецкого

«Зенит» играет против «Краснодара» (0:1, первый тайм) в 14-м туре РПЛ.
Болельщики питерской команды подготовили баннер с цитатой недавно скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого: «В историю трудно войти, но легко вляпаться!»
Таким образом, вероятно, фанаты отреагировали на появление в интернете видеоролика интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча. Также доступен текстовый онлайн.
Дзюбу освистали при объявлении составов на матче с «Краснодаром»