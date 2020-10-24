«В историю трудно войти, но легко вляпаться!» Фанаты «Зенита» вывесили баннер с цитатой Жванецкого

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия болельщики Краснодар Футбол

«Зенит» играет против «Краснодара» (0:1, первый тайм) в 14-м туре РПЛ.

Болельщики питерской команды подготовили баннер с цитатой недавно скончавшегося сатирика Михаила Жванецкого: «В историю трудно войти, но легко вляпаться!»

Таким образом, вероятно, фанаты отреагировали на появление в интернете видеоролика интимного характера с участием форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию матча. Также доступен текстовый онлайн.

Дзюбу освистали при объявлении составов на матче с «Краснодаром»

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