Семак о капитанстве Ловрена: «У Дзюбы мотивация была запредельная, нужно было успокоить»

Главный тренер высказался о капитанской повязке в петербургской команде после матча 14-го тура с (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему капитаном был Ловрен, а не Кержаков или Оздоев?

– Думал о Кержакове, он достоин быть капитаном, но хотелось отдать повязку игроку, который был на поле, в гуще событий, это удобнее для подсказа. Оздоев и так в каждой игре имеет огромное желание, мотивацию. В тех матчах, где он был капитаном, его немного перехлестывало. Поэтому выбрали опытного игрока, в этом отношении ему было немного проще выводить команду на поле.

– Дзюба навсегда лишен повязки?

– Я решаю непосредственно перед матчем. Перед сезоном круг кандидатов тоже определяю я. Все может меняться в нашем непостоянном мире.

– Когда вы сами играли, бывало, что капитана выбирала команда. Почему сейчас ушли от этой практики?

– Кто? Я не уходил. Я руководствуюсь своими мыслями на этот счет. Дзюба – эмоциональный человек, повязка добавляет ему ответственности перед командой, заставляя работать больше. Нужно понимать и тонко чувствовать команду. Сегодня и так мотивация была запредельная, нужно было немного успокоить, поэтому выбор пал на одного из самых опытных игроков нашей команды, – сказал Семак.

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