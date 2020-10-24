Дядюн о Кавказе: «Мог здоровый бородатый дядя зажать в углу и сказать: «Красавчик!» Негатива не осталось»

Нападающий «Химок» поделился воспоминаниями от выступлений в составе «Спартака» из Нальчика.

– В 2010-м вы уехали в аренду в и провели там статистически свой лучший сезон в . Как так вышло?

– Мне было там очень хорошо – в плане команды, города и людей. Я был молод, у меня не было семьи. Спокойно там играл, остались очень теплые впечатления от Кабардино-Балкарии.

Вечером мог здоровый бородатый дядя подойти, зажать в углу и сказать: «Дядюн – красавчик!» Никакого негатива от Кавказа не осталось.

– Вы начинали играть в футбол в нулевых в Омске за команду «Молния». Какие условия тогда были для молодежи?

– Абсолютно никаких. Зимой играли в хоккей или тренировались в снегу. У нас не было даже зала. А в Омске суровый климат. Минус 35 на улице спокойно могло быть. Сухие морозы, которые переносятся легче, чем влажные в Москве, но тем не менее. Отмораживали все на свете.

Зато мы ходили, например, в бассейн. Все это благодаря тренеру Владимиру Анатольевичу Щербаку, он старался нас развивать всесторонне. И про школу не забывали.

Под его руководством мы несколько раз становились чемпионами Урала, попадали на чемпионат России, в котором играли московские топ-школы. Он известный тренер, работал в «Тосно» и юношеских сборных.

– Звучит это все сурово.

– У команды не было даже ровного поля! Я первый раз на синтетику вышел в финальной стадии чемпионата Урала, мне было 14 или 15 лет. В этих условиях и развилась моя сибирская техника. Я умею делать все с мячом, особенно без сопротивления (смеется).

Правда, когда я приехал в «Рубин» в 16 лет, мне пришлось заново учиться пасовать и делать другие технические действия, потому что не привык к хорошим полям. На поле с одуванчиками еще играли.

– Сейчас стало лучше?

– В плане инфраструктуры – да. Появились искусственные поля, которых раньше не было, а вот команд стало меньше. К сожалению, несмотря на улучшение ситуации с инфраструктурой, особого развития футбол не получил.

Это серьезная проблема для воспитания молодежи. Я звоню в Омск, узнаю, как там дела. Раньше было намного больше школ, которые играли между собой. В Омске было три группы по 10-12 команд, постоянно были игры, хоть и не было условий. У мальчишек было желание, рвение, собирались команды. Теперь всего этого меньше. Это упущение. Хотя все придумано уже до нас.

Есть системы, планы подготовки, можно заимствовать их у других стран. Но для этого нужно терпение и вложения. А у нас хотят здесь и сейчас. От этого страдает молодое поколение, – сказал Дядюн.