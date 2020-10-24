Дядюн о Кавказе: «Мог здоровый бородатый дядя зажать в углу и сказать: «Красавчик!» Негатива не осталось»

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн поделился воспоминаниями от выступлений в составе «Спартака» из Нальчика.
– В 2010-м вы уехали в аренду в Нальчик и провели там статистически свой лучший сезон в РПЛ. Как так вышло?
– Мне было там очень хорошо – в плане команды, города и людей. Я был молод, у меня не было семьи. Спокойно там играл, остались очень теплые впечатления от Кабардино-Балкарии.
Вечером мог здоровый бородатый дядя подойти, зажать в углу и сказать: «Дядюн – красавчик!» Никакого негатива от Кавказа не осталось.
– Вы начинали играть в футбол в нулевых в Омске за команду «Молния». Какие условия тогда были для молодежи?
– Абсолютно никаких. Зимой играли в хоккей или тренировались в снегу. У нас не было даже зала. А в Омске суровый климат. Минус 35 на улице спокойно могло быть. Сухие морозы, которые переносятся легче, чем влажные в Москве, но тем не менее. Отмораживали все на свете.
Зато мы ходили, например, в бассейн. Все это благодаря тренеру Владимиру Анатольевичу Щербаку, он старался нас развивать всесторонне. И про школу не забывали.
Под его руководством мы несколько раз становились чемпионами Урала, попадали на чемпионат России, в котором играли московские топ-школы. Он известный тренер, работал в «Тосно» и юношеских сборных.
– Звучит это все сурово.
– У команды не было даже ровного поля! Я первый раз на синтетику вышел в финальной стадии чемпионата Урала, мне было 14 или 15 лет. В этих условиях и развилась моя сибирская техника. Я умею делать все с мячом, особенно без сопротивления (смеется).
Правда, когда я приехал в «Рубин» в 16 лет, мне пришлось заново учиться пасовать и делать другие технические действия, потому что не привык к хорошим полям. На поле с одуванчиками еще играли.
– Сейчас стало лучше?
– В плане инфраструктуры – да. Появились искусственные поля, которых раньше не было, а вот команд стало меньше. К сожалению, несмотря на улучшение ситуации с инфраструктурой, особого развития футбол не получил.
Это серьезная проблема для воспитания молодежи. Я звоню в Омск, узнаю, как там дела. Раньше было намного больше школ, которые играли между собой. В Омске было три группы по 10-12 команд, постоянно были игры, хоть и не было условий. У мальчишек было желание, рвение, собирались команды. Теперь всего этого меньше. Это упущение. Хотя все придумано уже до нас.
Есть системы, планы подготовки, можно заимствовать их у других стран. Но для этого нужно терпение и вложения. А у нас хотят здесь и сейчас. От этого страдает молодое поколение, – сказал Дядюн.