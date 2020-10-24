Виктор Гончаренко: «Давайте не критиковать наш чемпионат. Не хватает нас, может, функционально и физически к еврокубкам»

Главный тренер поделился мыслями после победы над (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Имели солидное преимущество по голевым моментам. Много и предголевых. Попали между линиями. Сужение группы атаки часто не происходило в нужный момент.

Поэтому больше били с дальней дистанции, чем из штрафной. Моментов много создаем забиваем, сегодня было достаточно двух голов, но могли больше.

За исключением пенальти, действовали достаточно качественно.

– Что Зайнутдиновым?

– В сознании, смеется, довольный. Надо оценить его состояние.

– Как оцените игру ? Насколько хорошо адаптируется?

– На мой взгляд, адаптация еще продолжается – по требованиям, открываниям, взаимодействию. Сегодня цеплялся, имел голевые моменты. Можно и нужно больше вытягивать.

– Что мешает показывать такую игру в Лиге Европы? Вы отмечали недостаточно интенсивности в РПЛ. Из-за чего еще?

– Первое: давайте не будем критиковать наш чемпионат. Много интенсивных матчей внутри мы проводим. Функционально и физически, может, немного не хватает нас к еврокубкам. Много сил отдается

На мой взгляд, за исключением «Фейеноорда», мы лучше смотрелись против «Вольфсберга» и «Динамо», но не выиграли.

Но и «Вольфсберг», и «Динамо» очень интенсивно прессингуют на протяжении всего матча. Ты должен быть к этому готов. Интенсивности не хватало с «Фейеноордом».

Отрезок мы прошли хороший, какие-то упреки не стоит делать. Но нужно все делать, чтобы исправлять ситуацию в ЛЕ, – заявил Гончаренко.

Гончаренко жалуется на слабую интенсивность РПЛ: из-за нее беда с еврокубками. Давайте вместе решим, как ее повысить