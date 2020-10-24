Виктор Гончаренко: «Давайте не критиковать наш чемпионат. Не хватает нас, может, функционально и физически к еврокубкам»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.
– Имели солидное преимущество по голевым моментам. Много и предголевых. Попали между линиями. Сужение группы атаки часто не происходило в нужный момент.
Поэтому больше били с дальней дистанции, чем из штрафной. Моментов много создаем забиваем, сегодня было достаточно двух голов, но могли больше.
За исключением пенальти, действовали достаточно качественно.
– Что Зайнутдиновым?
– В сознании, смеется, довольный. Надо оценить его состояние.
– Как оцените игру Адольфо Гайча? Насколько хорошо адаптируется?
– На мой взгляд, адаптация еще продолжается – по требованиям, открываниям, взаимодействию. Сегодня цеплялся, имел голевые моменты. Можно и нужно больше вытягивать.
– Что мешает показывать такую игру в Лиге Европы? Вы отмечали недостаточно интенсивности в РПЛ. Из-за чего еще?
– Первое: давайте не будем критиковать наш чемпионат. Много интенсивных матчей внутри мы проводим. Функционально и физически, может, немного не хватает нас к еврокубкам. Много сил отдается
На мой взгляд, за исключением «Фейеноорда», мы лучше смотрелись против «Вольфсберга» и «Динамо», но не выиграли.
Но и «Вольфсберг», и «Динамо» очень интенсивно прессингуют на протяжении всего матча. Ты должен быть к этому готов. Интенсивности не хватало с «Фейеноордом».
Отрезок мы прошли хороший, какие-то упреки не стоит делать. Но нужно все делать, чтобы исправлять ситуацию в ЛЕ, – заявил Гончаренко.
Гончаренко жалуется на слабую интенсивность РПЛ: из-за нее беда с еврокубками. Давайте вместе решим, как ее повысить