Кайл Кузма посоветовал заткнуться секретарю Белого дома, которая написала о фальсификациях на выборах

Форвард посоветовал «заткнуться» секретарю Белого дома Кейли Макинэни, которая написала о возможных фальсификациях на президентских выборах в США.

Кандидат от республиканцев настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов. О конкретных случаях и написала Макинэни.

«Заткнись, лол. Как ты объяснишь группы вооруженных людей по всей стране, которые находились рядом с участками с AR-15 и другим оружием? Прими реальность», – написал Кузма.

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