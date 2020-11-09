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    Кайл Кузма посоветовал заткнуться секретарю Белого дома, которая написала о фальсификациях на выборах

    Теги Лейкерс НБА Политика соцсети Кайл Кузма Дональд Трамп Джо Байден Баскетбол

    Форвард «Лейкерс» Кайл Кузма посоветовал «заткнуться» секретарю Белого дома Кейли Макинэни, которая написала о возможных фальсификациях на президентских выборах в США.

    Кандидат от республиканцев Дональд Трамп настаивает на фальсификации выборов в ряде штатов. О конкретных случаях и написала Макинэни.

    «Заткнись, лол. Как ты объяснишь группы вооруженных людей по всей стране, которые находились рядом с участками с AR-15 и другим оружием? Прими реальность», – написал Кузма.

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