«Равная оплата, или можете искать финансирование ЧМ в другом месте, когда я стану президентом». Байден об отклоненном иске женской сборной США

Бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден отреагировал на решение суда отклонить иск женской сборной США о неравной оплате труда.

Политик сначала обратился к женской команде: «Не сдавайтесь в этой битве. Еще ничего не кончено».

Затем Байден адресовал сообщение Американской футбольной федерации (USSF): «Равная оплата, немедленно. Или же можете идти в другое место за финансированием чемпионата мира, когда я стану президентом».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Матчи состоятся в 16 городах.

Футболисток США задело заявление, что в женской игре меньше мастерства. Они надели форму наизнанку и добились отставки босса федерации

Рапино о расизме и сексизме: «Хочется кричать: «Роналду, Месси, Златан, помогите мне!»