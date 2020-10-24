Непомнящий о Семаке: «Дайте ему спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь»

Экс-тренер «Томи» и «Балтики» выразил поддержку коллеге Сергею Семаку и прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» (3:1) в .

– провел, пожалуй, лучший матч за последнее время и заслуженно победил.

— Кризис позади?

— По крайней мере игра команды вселяет оптимизм. Вообще, едва действующий чемпион начал допускать осечки, пошли разговоры, что Семак не справляется, это не тренер уровня «Зенита» и так далее. Вот зачем навешивать ярлыки? Семак — классный специалист и большая умница, с «Зенитом» за два года выиграл в России все, что можно.

— А в чемпионов не блещет…

— Согласен. Но это проблема роста. Дайте Семаку спокойно поработать, набить шишки. Своих тренеров нужно беречь, а не смешивать с грязью после первых же неудач, – сказал Непомнящий.

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