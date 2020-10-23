Фати может вернуться на поле в январе или марте. Сроки восстановления зависят от того, будет ли операция

Полузащитник «Барселоны» получил серьезную травму.

В ближайшие часы игрок должен решить, будет ли он делать операцию на разорванном мениске. От этого решения зависит срок его восстановления. Он может составить от двух до четырех месяцев, пишет As.

Члены медицинского департамента «Барсы» выступают за сохранение мениска. Если удастся это сделать, то травма будет иметь меньшие долгосрочные последствия, но сроки восстановления футболиста будут увеличены.

Еще один вариант – удалить разорванный мениск. Восстановление пройдет быстрее, но это может привести к серьезным проблемам в будущем.

Положительным фактором является то, что Фати повредил внутренний мениск, а не внешний – сроки восстановления будут короче.

Таким образом, если операция будет проведена, то хавбек сможет выйти на поле в январе. Если нет, то в марте.

В любом случае, решение будет принимать сам футболист. При этом уже связывалась с доктором, чтобы узнать о возможности проведения операции в ближайшие дни.