Экс-инспектор ФИФА: «Хаджикадунича удалили несправедливо, это просто штрафной. Что судье пришло в голову?»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал решение арбитра показать вторую желтую карточку защитнику в матче 13-го тура против «Спартака» (1:0).

«Как я уже говорил, ФИФА обращает внимание на то, что аргументы для второй желтой карточки должны быть выше 100 процентов, так как она превращается в красную.

В данном случае, если это была даже первая карточка, кроме нарушения там ничего не было. Что судье пришло в голову? Это удаление несправедливо, там просто должен быть штрафной удар.

Мешков отсудил справедливо для обеих команд, кроме этого момента, красная карточка неправильная, она дает негативную оценку игры. У него не был найден уровень одинаковой трактовки моментов. Вместо обычного фиксирования нарушения и штрафного он показывал желтые карточки, ими он переборщил, так нельзя судить.

Судья первые 10-15 минут показывал уровень доступности, как можно играть и как нельзя. И вдруг появились желтые карточки, это перенеслось на всю игру.

Футболисты обеих команд уже не реагировали, понимали, что судья разбрасывается ими. Нельзя так опускать футбол», – сказал Бартфельд.

Карпин пристыдил судей: «Ростов» доигрывал со «Спартаком» вдесятером после странного удаления. Фол не тянул на желтую