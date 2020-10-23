Экс-инспектор ФИФА: «Хаджикадунича удалили несправедливо, это просто штрафной. Что судье пришло в голову?»

Бывший инспектор ФИФА Натан Бартфельд прокомментировал решение арбитра Виталия Мешкова показать вторую желтую карточку защитнику «Ростова» Деннису Хаджикадуничу в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0).
«Как я уже говорил, ФИФА обращает внимание на то, что аргументы для второй желтой карточки должны быть выше 100 процентов, так как она превращается в красную.
В данном случае, если это была даже первая карточка, кроме нарушения там ничего не было. Что судье пришло в голову? Это удаление несправедливо, там просто должен быть штрафной удар.
Мешков отсудил справедливо для обеих команд, кроме этого момента, красная карточка неправильная, она дает негативную оценку игры. У него не был найден уровень одинаковой трактовки моментов. Вместо обычного фиксирования нарушения и штрафного он показывал желтые карточки, ими он переборщил, так нельзя судить.
Судья первые 10-15 минут показывал уровень доступности, как можно играть и как нельзя. И вдруг появились желтые карточки, это перенеслось на всю игру.
Футболисты обеих команд уже не реагировали, понимали, что судья разбрасывается ими. Нельзя так опускать футбол», – сказал Бартфельд.
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Ноль претензий к Соболеву!Хаджикадунич попадает ему шипами по галику, одновременно выбивая мяч. Это фол. Но движение не опасное, выбивает носком, играет на опережение. По-прежнему не вижу серьезного повода для жк. pic.twitter.com/BM3aj3dY0S— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) October 31, 2020