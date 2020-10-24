Меган Рапино: «Есть стереотип, что быть гомосексуалом труднее. Мне нравится быть лесбиянкой, это классно»

Теги сборная США жен Меган Рапино ЛГБТ Футбол

Капитан женской сборной США по футболу Меган Рапино ответила на вопрос, что для нее значит быть публичной персоной.

«Можно выглядеть как я и быть гомосексуальным. Можно выглядеть как Сью (Берд, баскетболистка, с которой Рапино недавно обручилась – прим. Sports.ru) и быть гомосексуальным. Это дает людям уверенность, что они могут быть собой.

Мне кажется, что существует стереотип, будто быть гомосексуалом труднее, что большинство людей или их семьи страдают из-за этого.

Люди говорят, что если бы можно было начать жизнь заново, ты бы не выбрал быть гомосексуальным, ты бы не выбрал более сложную жизнь. Ну, я не согласна. Мне нравится быть лесбиянкой. Я думаю, что это классно.

Я надеюсь, что мы, просто живя своей жизнью, сможем показать, как хорошо это может быть, не только для нас, но и для общества и здорового отношения», – сказала Рапино.

Рапино о США: «Поздравляю, президент Байден и мадам вице-президент Харрис. Это много значит для женщин, ЛГБТ, иммигрантов, мусульман и коренных американцев»

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