Артем Дзюба: «У Сутормина вчера папы не стало, у меня вообще ерунда по сравнению с этим»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

«Спасибо, кто проголосовал за меня [в номинации лучшему игроку матча]. Но моя [ситуация] вообще ерунда по сравнению...

Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то», – рассказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Sports.ru провел текстовую трансляцию матча.