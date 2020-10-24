Зинедин Зидан: «Все свалилось на нас: три пенальти, автогол. Но вся ответственность на мне»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Валенсии» в 9-м туре Ла Лиги (1:4).

«Да, это болезненное поражение, ведь мы действительно здорово начинали игру. Первые полчаса были неплохими, мы забили. Но после ответного гола случилось то, что случилось.

Что касается трех пенальти в наши ворота, то судья и должен за всем этим следить. Мы трижды пропустили с пенальти и еще один раз забили в свои ворота. Все это свалилось на нас. Это прям очень много.

Я несу ответственность за это как тренер, потому что именно я должен найти выход из ситуации. Мы здорово выглядели в первые полчаса, однако после того, как счет сравнялся, игра кардинально поменялась. Подобное происходит с нами не впервые, и мне это не нравится», – сказал Зидан.