Глушаков забил первый гол за «Химки». У Мирзова 3 мяча в 4 последних матчах РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счет в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0, первый тайм).
27-летний хавбек забил три гола в четырех последних матчах чемпионата России за подмосковный клуб.
Напомним, права на Мирзова принадлежат «Спартаку», он играет в «Химках» на правах аренды.
Второй гол в матче на счету хавбека Дениса Глушакова, это его первый забитый мяч в составе «Химок», куда он перешел первого октября.
В последний раз Глушаков забивал в мае – еще в составе «Ахмата».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Рубин».