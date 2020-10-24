Глушаков забил первый гол за «Химки». У Мирзова 3 мяча в 4 последних матчах РПЛ

Полузащитник «Химок» открыл счет в матче 14-го тура с (2:0, первый тайм).

27-летний хавбек забил три гола в четырех последних матчах чемпионата России за подмосковный клуб.

Напомним, права на Мирзова принадлежат , он играет в «Химках» на правах аренды.

Второй гол в матче на счету хавбека , это его первый забитый мяч в составе «Химок», куда он перешел первого октября.

В последний раз Глушаков забивал в мае – еще в составе «Ахмата».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – «Рубин».



