Глушаков забил первый гол за «Химки». У Мирзова 3 мяча в 4 последних матчах РПЛ

Теги Спартак Химки Рубин премьер-лига Россия Денис Глушаков Резиуан Мирзов Футбол

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счет в матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0, первый тайм).

27-летний хавбек забил три гола в четырех последних матчах чемпионата России за подмосковный клуб.

Напомним, права на Мирзова принадлежат «Спартаку», он играет в «Химках» на правах аренды.

Второй гол в матче на счету хавбека Дениса Глушакова, это его первый забитый мяч в составе «Химок», куда он перешел первого октября.

В последний раз Глушаков забивал в мае – еще в составе «Ахмата».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» – «Рубин».


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