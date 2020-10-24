Гол Ибрагимовича на 93-й минуте спас «Милан» от поражения в игре с «Вероной» – 2:2

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Sports.ru Верона Футбол

В 7-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Вероной» (2:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Нападающий Златан Ибрагимович спас «россонери» от поражения голом на 93-й минуте.

Милан – Верона 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
8 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Барак, 0:2 – 19 Дзакканьи, 1:2 – 27, автогол Маньяни, 2:2 – 90 Ибрагимович.
МиланДоннарумма, Калабрия, Кьер, Габбия, Тео, Беннасер, Кессиэ, Салемакерс (Ребич, 46), Чалханоглу (Хеуге, 87), Рафаэл Леау (Браим Диас, 78), Ибрагимович.
ВеронаСильвестри, Ловато, Маньяни (Четин, 73), Чеккерини, Лазович, Давидович (Тамез, 63), Илич (Удоги, 69), Димарко, Барак, Дзакканьи, Калинич (Колли, 64).
Предупреждения:
Чеккерини (33), Ловато (42), Беннасер (54), Тамез (90).

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