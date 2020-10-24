Гол Ибрагимовича на 93-й минуте спас «Милан» от поражения в игре с «Вероной» – 2:2

В 7-м туре чемпионата Италии «Милан» сыграл вничью с «Вероной» (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Нападающий Златан Ибрагимович спас «россонери» от поражения голом на 93-й минуте.
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 6 Барак, 0:2 – 19 Дзакканьи, 1:2 – 27, автогол Маньяни, 2:2 – 90 Ибрагимович.
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Милан –
Доннарумма, Калабрия, Кьер, Габбия, Тео, Беннасер, Кессиэ, Салемакерс (Ребич, 46), Чалханоглу (Хеуге, 87), Рафаэл Леау (Браим Диас, 78), Ибрагимович.
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Верона –
Сильвестри, Ловато, Маньяни (Четин, 73), Чеккерини, Лазович, Давидович (Тамез, 63), Илич (Удоги, 69), Димарко, Барак, Дзакканьи, Калинич (Колли, 64).