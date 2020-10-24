«Динамо» разгромило «Локомотив» (5:1), доигрывавший вдевятером. У бело-голубых три победы подряд

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В 14-м туре РПЛ «Динамо» дома разгромило «Локомотив» (5:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Динамо» доигрывало матч вдесятером, «Локомотив» – вдевятером.

Для бело-голубых эта победа стала третьей подряд. Ранее они обыграли «Сочи» (3:1) и «Тамбов» (2:1) в чемпионате России.

В следующем туре «Динамо» примет «Арсенал».

Динамо – Локомотив 5:1 (2:1, 3:0)
Дата проведения
8 ноября, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Евгеньев, 2:0 – 33 Н`Жи, 2:1 – 45 Зе Луиш, 3:1 – 60 Лесовой, 4:1 – 86, пенальти Фомин, 5:1 – 90 Рауш.
ДинамоЛещук, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Шиманьски, Фомин (Москвичев, 90), Каборе (Терехов, 83; Рауш, 90), Лесовой, Н`Жи (Моро, 68), Тюкавин (Варела, 83).
ЛокомотивГильерме, Живоглядов (Коченков, 66), Серкейра, Райкович, Игнатьев, Крыховяк, Рыбчинский (Магкеев, 46), Миранчук (Лисакович, 46), Куликов (Мухин, 66), Зе Луиш, Смолов (Камано, 34).
Предупреждения:
Плиев (24), Шиманьски (28), Куликов (34), Райкович (37), Гильерме (39), Паршивлюк (54), Магкеев (84).
Удаления:
Райкович (38), Гильерме (64), Паршивлюк (78).

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