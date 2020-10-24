«Динамо» разгромило «Локомотив» (5:1), доигрывавший вдевятером. У бело-голубых три победы подряд

В 14-м туре РПЛ дома разгромило (5:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Динамо» доигрывало матч вдесятером, «Локомотив» – вдевятером.

Для бело-голубых эта победа стала третьей подряд. Ранее они обыграли «Сочи» (3:1) и «Тамбов» (2:1) в чемпионате России.

В следующем туре «Динамо» примет «Арсенал».

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