Гол Кайседо на 95-й минуте лишил «Ювентус» победы над «Лацио» (1:1)

В 7-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в гостях упустил победу над «Лацио» (1:1).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Первый гол в матче на 15-й минуте забил форвард Криштиану Роналду. А нападающий Фелипе Кайседо сравнял счет на 95-й минуте.
Туринцы, набрав 13 очков, занимают третье место в таблице. Римляне (11 баллов) идут на 8-м месте.
- Дата проведения
- 8 ноября, 14.30, «Стадио Олимпико»
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Лацио –
Рейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт, 54), Марушич, Фарес (Лаццари, 54), Милинкович-Савич, Катальди (Акпа-Акпро, 77), Луис Альберто (Перейра, 77), Корреа, Мурики (Кайседо, 54).
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Ювентус –
Шченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 77), Рабьо, Роналду (Дибала, 76), Мората (Бернардески, 89).
- Предупреждения:
- Катальди (45), Бентанкур (51), Акпа-Акпро (78), Куадрадо (84).