Гол Кайседо на 95-й минуте лишил «Ювентус» победы над «Лацио» (1:1)

Теги Лацио Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Sports.ru Фелипе Кайседо Футбол

В 7-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в гостях упустил победу над «Лацио» (1:1).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Первый гол в матче на 15-й минуте забил форвард Криштиану Роналду. А нападающий Фелипе Кайседо сравнял счет на 95-й минуте.

Туринцы, набрав 13 очков, занимают третье место в таблице. Римляне (11 баллов) идут на 8-м месте.

Лацио – Ювентус 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
8 ноября, 14.30, «Стадио Олимпико»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Роналду, 1:1 – 90 Кайседо.
ЛациоРейна, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт, 54), Марушич, Фарес (Лаццари, 54), Милинкович-Савич, Катальди (Акпа-Акпро, 77), Луис Альберто (Перейра, 77), Корреа, Мурики (Кайседо, 54).
ЮвентусШченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур, Куадрадо, Кулусевски (Маккенни, 77), Рабьо, Роналду (Дибала, 76), Мората (Бернардески, 89).
Предупреждения:
Катальди (45), Бентанкур (51), Акпа-Акпро (78), Куадрадо (84).

Таблица Серии А

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