Гол Кайседо на 95-й минуте лишил «Ювентус» победы над «Лацио» (1:1)

В 7-м туре чемпионата Италии «Ювентус» в гостях упустил победу над «Лацио» (1:1).

.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Первый гол в матче на 15-й минуте забил форвард . А нападающий сравнял счет на 95-й минуте.

Туринцы, набрав 13 очков, занимают третье место в таблице. Римляне (11 баллов) идут на 8-м месте.

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