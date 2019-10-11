Видаль о Месси и Роналду: «Лео с другой планеты. Тут не может быть никаких сравнений»

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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль, ранее выступавший за «Барселону», сравнил капитана сине-гранатовых Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Кто сильнее – Месси или Роналду?

– Тут не может быть никаких сравнений. Месси – с другой планеты. Многие вещи остались в моем сердце после двух лет, проведенных с Месси в «Барселоне».

Между нами возникла прекрасная дружба, и эти отношения останутся с нами навсегда, – сказал Видаль в интервью Corriere dello Sport.

В этом сезоне Месси забил 3 мяча (2 – с пенальти) в 7 матчах Ла Лиги, а Роналду 5 раз отличился в 3 играх Серии А.

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