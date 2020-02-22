Эрнан Креспо: «Роналду и Месси толкают друг друга вперед, у Роналдо этого не было. Он феномен»

Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался об экс-нападающем сборной Бразилии Роналдо.

«Для людей моего поколения Роналдо был феноменом.

и Лионелю Месси повезло играть в одно время и толкать друг друга вперед, но для Роналдо все было иначе. В то время, вероятно, не было такого большого стимула, который заставляет Криштиану и Лионеля прогрессировать.

Нет сомнений, что Криштиану Роналду продемонстрировал невероятное долголетие, но то, как бразилец забивал голы и убегал от соперников, выводит его на недостижимый уровень», – сообщил Креспо.