Эрнан Креспо: «Роналду и Месси толкают друг друга вперед, у Роналдо этого не было. Он феномен»

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Бывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался об экс-нападающем сборной Бразилии Роналдо.

«Для людей моего поколения Роналдо был феноменом.

Криштиану Роналду и Лионелю Месси повезло играть в одно время и толкать друг друга вперед, но для Роналдо все было иначе. В то время, вероятно, не было такого большого стимула, который заставляет Криштиану и Лионеля прогрессировать.

Нет сомнений, что Криштиану Роналду продемонстрировал невероятное долголетие, но то, как бразилец забивал голы и убегал от соперников, выводит его на недостижимый уровень», – сообщил Креспо.

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