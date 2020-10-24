ЦСКА победил «Ростов» (2:0) и лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 3 очка. «Зенит» сегодня играет с «Краснодаром»

В 14-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Армейцы лидируют в турнирной таблице с 31 очком, опережая «Спартак» на три балла. У «Зенита», который сегодня сыграет с «Краснодаром», на четыре очка меньше.
- Дата проведения
- 8 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Марадишвили, Магнуссон, Дивеев, Кучаев (Шкурин, 79), Влашич, Сигурдссон (Эджуке, 63), Обляков, Дзагоев (Бистрович, 80), Зайнутдинов (Васин, 9), Гайч (Чалов, 62).
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Ростов –
Песьяков, Терентьев, Павловец, Осипенко, Поярков (Алеэсами, 83), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 90), Еременко (Тугарев, 68), Гигович, Альмквист (Обухов, 68), Полоз (Тошевски, 83).