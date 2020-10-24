ЦСКА победил «Ростов» (2:0) и лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 3 очка. «Зенит» сегодня играет с «Краснодаром»

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В 14-м туре РПЛ ЦСКА  обыграл «Ростов» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Армейцы лидируют в турнирной таблице с 31 очком, опережая «Спартак» на три балла. У «Зенита», который сегодня сыграет с «Краснодаром», на четыре очка меньше.

ЦСКА – Ростов 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
8 ноября, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Кучаев, 2:0 – 74 Чалов.
ЦСКААкинфеев, Марадишвили, Магнуссон, Дивеев, Кучаев (Шкурин, 79), Влашич, Сигурдссон (Эджуке, 63), Обляков, Дзагоев (Бистрович, 80), Зайнутдинов (Васин, 9), Гайч (Чалов, 62).
РостовПесьяков, Терентьев, Павловец, Осипенко, Поярков (Алеэсами, 83), Глебов, Хасимото (Сухомлинов, 90), Еременко (Тугарев, 68), Гигович, Альмквист (Обухов, 68), Полоз (Тошевски, 83).
Предупреждения:
Васин (59), Дзагоев (60), Бистрович (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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