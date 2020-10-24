ЦСКА победил «Ростов» (2:0) и лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на 3 очка. «Зенит» сегодня играет с «Краснодаром»

В 14-м туре РПЛ ЦСКА обыграл «Ростов» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Армейцы лидируют в турнирной таблице с 31 очком, опережая «Спартак» на три балла. У «Зенита», который сегодня сыграет с «Краснодаром», на четыре очка меньше.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ