Жорди Альба: «Барса» с Месси играла намного лучше. Мы все хотим, чтобы он был на поле»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги матча 9-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:2).
«Мы могли уйти на перерыв с большим преимуществом. Во втором тайме, когда соперник играл вдесятером, было легче.
[Упущенные моменты] злят, но это футбол. В защите команда прибавляет. Мы ведь говорим о лиге, в которой все команды могут создать проблемы.
Месси вышел, игра изменилась, он другой игрок [не такой, как остальные]. Сегодня тренер решил [оставить Лионеля в запасе]. Мы играли намного лучше с Месси, и мы все хотим, чтобы он был на поле», – сказал Альба.