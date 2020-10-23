Жорди Альба: «Барса» с Месси играла намного лучше. Мы все хотим, чтобы он был на поле»

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Защитник «Барселоны» Жорди Альба подвел итоги матча 9-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (5:2).

«Мы могли уйти на перерыв с большим преимуществом. Во втором тайме, когда соперник играл вдесятером, было легче.

[Упущенные моменты] злят, но это футбол. В защите команда прибавляет. Мы ведь говорим о лиге, в которой все команды могут создать проблемы.

Месси вышел, игра изменилась, он другой игрок [не такой, как остальные]. Сегодня тренер решил [оставить Лионеля в запасе]. Мы играли намного лучше с Месси, и мы все хотим, чтобы он был на поле», – сказал Альба.

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