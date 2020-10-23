Первые 6 голов Месси в этом сезоне забиты с пенальти. Пять – за «Барселону», один – за Аргентину

Теги Барселона Бетис Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Аисса Манди Футбол

«Барселона» обыгрывает «Бетис» (3:1, второй тайм) в матче 9-го тура Ла Лиги.

На 61-й минуте гол в составе каталонцев забил форвард Лионель Месси. Он реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в исполнении защитника Аиссы Манди.

В текущем сезоне Месси забил шесть голов, и каждый из них – с одиннадцатиметровой отметки. Пять – в составе «Барселоны» («Вильярреалу», «Ференцварошу», «Ювентусу», киевскому «Динамо» и «Бетису»), один – за сборную Аргентины (команде Эквадора).

Подробнее со статистикой 33-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барсы» с «Бетисом».

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