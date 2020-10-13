Орлов о трансферах «Зенита»: «Усиления нет, а деньги потрачены. Пусть объяснит господин Рибальта»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Магомед Оздоев Вильмар Барриос Вендел Хавьер Рибальта Футбол

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибальту.

– Проблема – отсутствие разыгрывающего полузащитника. В матче с «Лацио» функции плеймейкера на себя неожиданно взял Барриос. Но он этого не умеет! Колумбиец великолепно отбирает мячи, однако не может отдать острый пас в чужую штрафную!

Таким разносторонним футболистом был Пирло, который и отбирал, и отдавал. Это уже вопрос к руководству «Зенита»: в команде обязательно должен быть кто-то, кто способен вести игру.

– На сегодняшний день креативного футболиста в составе «Зенита» нет.

– Конечно. Оздоев не может выполнять такую работу.

Вендел? Мы до сих пор не знаем, что это за футболист. Загадка – как капитан Немо, с такой же, кстати, бородкой. Бразилец выходит на футбольное поле и не понимает, что, где, как. Но на него же рассчитывали!

Скажу больше – клубу должно быть очень неудобно перед Семаком, которому перед Лигой чемпионов ничем не помогли.

Сергей Богданович – культурный, интеллигентный человек, поэтому стесняется вслух говорить о кадровых проблемах. Но взгляните на состав «Зенита»: усиления нет, а деньги потрачены. Пусть нам хоть что-то объяснит господин Рибальта.

Не выстроена игра в полузащите – вот главная проблема нынешнего «Зенита».

– Что для этого необходимо?

– Новые игроки. А их нет, – сказал Орлов.

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