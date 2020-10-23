«Остановите подсчет». «Саутгемптон» пошутил про текущее лидерство в АПЛ цитатой Трампа о выборах в США

«Саутгемптон» прокомментировал свое промежуточное лидерство в турнирной таблице АПЛ после победы в матче 8-го тура над «Ньюкаслом» (2:0).
После 8 матчей у команды 16 очков. Столько же у «Ливерпуля», но «Саутгемптон» пока обходит конкурента по дополнительным показателям.
Клуб на какое-то время возглавил таблицу чемпионата страны впервые в рамках АПЛ. В истории высшего дивизиона – впервые с 1988 года.
«Остановите подсчет», – говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба с приложенной текущей таблицей.
Отметим, что клуб дословно процитировал твит президента США Дональда Трампа, посвященный президентским выборам-2020.
Республиканец призывал остановить подсчет бюллетеней, поступивших на участки по почте после завершения дня голосования. Речь шла о штатах, в которых он поначалу имел преимущество над кандидатом от демократов Джо Байденом.
STOP THE COUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020