«Остановите подсчет». «Саутгемптон» пошутил про текущее лидерство в АПЛ цитатой Трампа о выборах в США

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Саутгемптон Дональд Трамп Футбол

«Саутгемптон» прокомментировал свое промежуточное лидерство в турнирной таблице АПЛ после победы в матче 8-го тура над «Ньюкаслом» (2:0). 

После 8 матчей у команды 16 очков. Столько же у «Ливерпуля», но «Саутгемптон» пока обходит конкурента по дополнительным показателям. 

Клуб на какое-то время возглавил таблицу чемпионата страны впервые в рамках АПЛ. В истории высшего дивизиона – впервые с 1988 года. 

«Остановите подсчет», – говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба с приложенной текущей таблицей. 

Отметим, что клуб дословно процитировал твит президента США Дональда Трампа, посвященный президентским выборам-2020.

Республиканец призывал остановить подсчет бюллетеней, поступивших на участки по почте после завершения дня голосования. Речь шла о штатах, в которых он поначалу имел преимущество над кандидатом от демократов Джо Байденом. 

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