«Остановите подсчет». «Саутгемптон» пошутил про текущее лидерство в АПЛ цитатой Трампа о выборах в США

«Саутгемптон» прокомментировал свое промежуточное лидерство в турнирной таблице после победы в матче 8-го тура над (2:0).

После 8 матчей у команды 16 очков. Столько же у , но пока обходит конкурента по дополнительным показателям.

Клуб на какое-то время возглавил таблицу чемпионата страны впервые в рамках АПЛ. В истории высшего дивизиона – впервые с 1988 года.

«Остановите подсчет», – говорится в сообщении в официальном аккаунте клуба с приложенной текущей таблицей.

Отметим, что клуб дословно процитировал твит президента США Дональда Трампа, посвященный президентским выборам-2020.

Республиканец призывал остановить подсчет бюллетеней, поступивших на участки по почте после завершения дня голосования. Речь шла о штатах, в которых он поначалу имел преимущество над кандидатом от демократов Джо Байденом.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020