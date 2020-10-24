Андрей Аршавин: «За то время, пока я на «Матч ТВ», канал сильно добавил. Стало больше профессиональной аналитики»

Директор департамента развития молодежного футбола «Зенита», эксперт «Матч ТВ» поделился мнением о телеканале.

— 1 ноября «Матч ТВ» исполнилось 5 лет. Что пожелаете каналу, и как оцениваете эти 5 лет?

— Я работаю здесь не 5 лет, а поменьше, поэтому не могу оценивать весь срок. Но за то время, пока я на «Матч ТВ», могу сказать, что канал сильно добавил. Стало больше профессиональной аналитики, насколько я знаю, у зрителей вызвала положительный отклик программа «Закрытый показ», а на трансляциях прекрасно используется экспертиза футболиста из символической сборной Евро-2008, ха-ха.

Желаю «Матч ТВ» процветания, показывать еще больше футбола и оставаться таким же лидером в спортивных СМИ, как «Зенит» в .

— Сейчас вы совмещаете работу в «Зените» и на .

— В последнее время появляюсь в эфире меньше — задрафтован в основном на освещение игр «Зенита». Потому что большую часть времени занимает работа в клубе. Четыре или пять дней в неделю я обычно провожу в Санкт-Петербурге. И на два выезжаю в Москву, но это связано не столько с «Матч ТВ», сколько с просмотром матчей [юношеской команды].

— Василий Березуцкий говорил: работа на ТВ — скукотища.

— Наоборот, легкая и кайфовая работа. Я бы так ее описал. Мне больше всего нравится работать в студии, особенно в прямом эфире: обсуждать конкретные матчи или какие-то события, связанные с футболом, – сказал Аршавин.

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