Генич об отсутствии назначений на игры РПЛ: «Я сморозил ##### и сижу на скамейке запасных»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, почему три тура РПЛ подряд не получает назначений на игры.
– Сейчас модно следить за назначениями судей, а не комментаторов. После истории с Александром Шмурновым следили за его назначениями, но у меня не такая громкая история. Но я пока сижу на скамейке запасных.
– Мне написали несколько внимательных пользователей, прислали скриншот, на котором ты похвалил одну букмекерскую компанию…
– Я не похвалил. Я допустил вольность и глупость. Такая наивность и легкомысленность. Комментатор с таким опытом работы такие глупости не может себе позволять.
Когда матч подается с лозунгами «Битва двух столиц» или «Перчатка, брошенная Газизовым», мне хотелось найти какой-то оригинальный заход, а так как везде был этот девиз, я его и произнес.
Последним моим матчем был «Спартак» – «Зенит», я уже три тура отдыхаю, сейчас четвертый будет. Надеюсь, после паузы на матчи сборных вернусь.
Я бы не связывал мое амбассадорство с тем, что я произнес, просто мне хотелось так.
– Все зависит от поступления на карту, да?
– Все так думают. Но я сморозил #####, но ничего за это не получил, – сказал Генич.
Ранее в различных телеграм-каналах появилась информация, что во время игры между «Спартаком» и «Зенитом» Генич назвал противостояние этих команд Winline Derby. При этом генеральным спонсором РПЛ является другой букмекер – «Лига ставок».