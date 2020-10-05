Генич об отсутствии назначений на игры РПЛ: «Я сморозил ##### и сижу на скамейке запасных»

Комментатор рассказал, почему три тура РПЛ подряд не получает назначений на игры.

– Сейчас модно следить за назначениями судей, а не комментаторов. После истории с Александром Шмурновым следили за его назначениями, но у меня не такая громкая история. Но я пока сижу на скамейке запасных.

– Мне написали несколько внимательных пользователей, прислали скриншот, на котором ты похвалил одну букмекерскую компанию…

– Я не похвалил. Я допустил вольность и глупость. Такая наивность и легкомысленность. Комментатор с таким опытом работы такие глупости не может себе позволять.

Когда матч подается с лозунгами «Битва двух столиц» или «Перчатка, брошенная Газизовым», мне хотелось найти какой-то оригинальный заход, а так как везде был этот девиз, я его и произнес.

Последним моим матчем был «Спартак» – «Зенит», я уже три тура отдыхаю, сейчас четвертый будет. Надеюсь, после паузы на матчи сборных вернусь.

Я бы не связывал мое амбассадорство с тем, что я произнес, просто мне хотелось так.

– Все зависит от поступления на карту, да?

– Все так думают. Но я сморозил #####, но ничего за это не получил, – сказал Генич.

Ранее в различных телеграм-каналах появилась информация, что во время игры между и Генич назвал противостояние этих команд Winline Derby. При этом генеральным спонсором является другой букмекер – «Лига ставок».