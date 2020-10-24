Сульшер о слухах про отставку: «Нужно верить в себя. «МЮ» – самый большой клуб мира, давление ожидаемо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

Команда проиграла «Истанбулу» (1:2) в Лиге чемпионов и «Арсеналу» (0:1) в . Сейчас «МЮ» занимает 15-е место в турнирной таблице английского чемпионата, набрав 7 очков после 6 матчей.

«Нужно верить в себя. «Манчестер Юнайтед» – самый большой клуб мира, так что такое давление ожидаемо.

Парни ждут возможности реабилитироваться, нам всем больно. Нелегко проигрывать два раза подряд, но это футбол, на такие вещи надо реагировать. Матчи Лиги чемпионов сложны, но мы подарили голы «Истанбулу».

Я верю, что игроки дадут ответ. Не так давно нас называли лучшими после побед над «Лейпцигом» и «ПСЖ», – сказал Сульшер.

сыграет с «Эвертоном» 7 ноября, начало матча – в 15:30 по московскому времени.

Оборона «МЮ» против «Истанбула» – кошмар. Просто посмотрите на эти два скриншота