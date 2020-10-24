«МЮ» рассчитывает на Сульшера в долгосрочной перспективе

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Оле-Гуннар Сульшер, вероятно, продолжит работать главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, руководство клуба поддерживает специалиста и рассматривает его в контексте долгосрочной совместной работы.

В то же время стороны понимают, что результаты и игра команды должны стать лучше.

Ранее сообщалось, что «МЮ» обращался к представителям экс-тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

«МЮ» обращался к представителям Почеттино, но руководство пока не хочет расставаться с Сульшером (MEN)

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