«МЮ» рассчитывает на Сульшера в долгосрочной перспективе

Оле-Гуннар Сульшер, вероятно, продолжит работать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Sky Sports, руководство клуба поддерживает специалиста и рассматривает его в контексте долгосрочной совместной работы.
В то же время стороны понимают, что результаты и игра команды должны стать лучше.
Ранее сообщалось, что «МЮ» обращался к представителям экс-тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
«МЮ» обращался к представителям Почеттино, но руководство пока не хочет расставаться с Сульшером (MEN)
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