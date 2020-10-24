Гончаренко про 1:3 в ЛЕ: «Много теряли мяч во втором тайме, и «Фейеноорд» воспользовался этим»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко проанализировал поражение от (1:3) в 3-м туре .

«В первом тайме мы достаточно неплохо смотрелись, были равные шансы на успех, была атака на атаку. Не хватило нам где-то завершающего удара или передачи.

Во втором тайме мы не очень хорошо смотрелись в центре поля, позволяли сопернику много работать с мячом и сами много теряли мяч в центре поля. В результате соперник имел преимущество и им воспользовался.

Надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь, наверное, сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники, поэтому здесь нам приходилось сложно», – сказал тренер в эфире «Матч ТВ».

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