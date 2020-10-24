ЦСКА одержал 1 победу в 9 последних матчах Лиги Европы

ЦСКА проиграл «Фейеноорду» (1:3) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Московский клуб одержал лишь одну победу в девяти последних матчах турнира – над «Эспаньолом» (1:0) в декабре 2019 года.

До этого в еврокубках ЦСКА выигрывал на выезде у «Реала» (3:0) в Лиге чемпионов в декабре 2018 года.

Также команда трижды проиграла и пять раз сыграла вничью на этом отрезке.

В 1-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1), во 2-м – с загребским «Динамо» (0:0).

В следующем туре армейцы снова встретятся с . Это случится 26 ноября.