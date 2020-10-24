Сергей Семак: «Вендел – созидатель, но от обороны к атаке. Не думаю, что была серьезная опция улучшения атакующих действий»

Главный тренер ответил на вопросы после матча против (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– После «Рубина» вы сказали, что команда неправильно отреагировала на забитый гол. Сегодня «Лацио» впервые длительно завладел мячом именно после гола Ерохина. Снова неправильная реакция?

– Допустили несколько ошибок, потеряли мяч в простых ситуациях, нужно было контролировать. Плюс «Лацио» стал агрессивнее, сложнее было выходить. Поэтому они перехватили инициативу.

– Была ли проблема при выборе шипов, в том числе запасными?

– Поле достаточно скользкое, на разминке и в матче игроки обеих команд скользили. Поле одинаковое для всех.

В любом случае вряд ли успел бы перехватить эту передачу, потому что он ждал прострел ближе к воротам. Вторым темпом наши игроки не успели вернуться на свои позиции.

– Не было ли возможности раньше выпустить Вендела и ?

– Не думаю, что была серьезная опция улучшения атакующих действий. – созидатель, но скорее перехода от обороны к атаке, а не атакующий игрок.

Кузяев хорошо смотрелся. Сутормина выпустили, чтобы освежить, так Далер не выпадал, было несколько неплохих моментов. На мой взгляд, замены и не требовались.

– Очко – позитив, импульс?

– Это никакой не импульс. Жаль, что мы потеряли очки в домашних матчах. Играли лучше с «Брюгге». Сегодня при равной игре были острее, но опять не выиграли.

Мы расстроены количеством очков, но в любом случае будем готовиться к следующим матчам, стараться играть на победу, – заявил Семак.

«Зенит» был близок к победе, но пропустил не совсем случайно. Сбавил давление после гола Ерохина