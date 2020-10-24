Сергей Семак: «У «Лацио» не видел ни одного игрока резерва. Посчитайте, сколько у «Зенита» не играло»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча с (1:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Расстроены результатом. Момент хороший был у Мостового, могли увеличить преимущество и выиграть. Не выиграли, естественно, это не может радовать.

– «Зенит» уступил по владению, ударам, ударам в створ. И это в матче с полурезервным составом «Лацио». Как это объяснить?

– Полурезервным?

– Разве нет?

– Кто играл? Скажите.

– Не играли Иммобиле, Луис Альберто, Лукас Лейва, Стракоша.

– Посчитайте, сколько у нас не играло. Обойма у них, наверное, даже посерьезнее, чем у нас. Не видел ни одного игрока резервного состава «Лацио».

– Во втором тайме «Зенит» отдал инициативу. Это план или не хватило физики?

– В первом тайме мы сначала контролировали мяч, после гола «Лацио» стал агрессивнее, нам стало сложнее выходить из обороны. Игра была и в одну, и в другую сторону. Жаль, что не смогли забить и победить.

– Что было не так при пропущенном голе?

– Многое решает скорость принятия решений, скорость перемещений. Естественно, можно на фланге не дать позволить сделать передачу. Нужно было нашим полузащитникам перебежать линию мяча и не дать возможность атаковать вторым темпом Кайседо, – сказал Семак.

«Зенит» 4 матча не выигрывает в ЛЧ. Он уступил в трех из них