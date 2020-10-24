Игроки «ПСЖ» застряли в лифте в Лейпциге. Их вызволили более чем через час

Футболисты «ПСЖ» попали в неловкую ситуацию накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
Защитник парижан Левен Курзава сообщил в своей социальной сети, что половина команды застряла в лифте отеля в Германии.
Игроки «Пари Сен-Жермен» провели взаперти более часа. Для их вызволения были вызваны местные спасатели.
Известно, что хавбек «ПСЖ» Марко Верратти боится лифтов. Он были среди застрявших футболистов.
Pendant ce temps y’a la moitié de l’équipe du PSG bloquée dans un ascenseur 😭😭😭 pic.twitter.com/nJBfJoXgUw— Fat’91 (@FatMat91HD) November 3, 2020