Игроки «ПСЖ» застряли в лифте в Лейпциге. Их вызволили более чем через час

Футболисты «ПСЖ» попали в неловкую ситуацию накануне матча с .

Защитник парижан сообщил в своей социальной сети, что половина команды застряла в лифте отеля в Германии.

Игроки провели взаперти более часа. Для их вызволения были вызваны местные спасатели.

Известно, что хавбек «ПСЖ» боится лифтов. Он были среди застрявших футболистов.