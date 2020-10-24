Игроки «ПСЖ» застряли в лифте в Лейпциге. Их вызволили более чем через час

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА происшествия Левен Курзава РБ Лейпциг Марко Верратти Футбол

Футболисты «ПСЖ» попали в неловкую ситуацию накануне матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Защитник парижан Левен Курзава сообщил в своей социальной сети, что половина команды застряла в лифте отеля в Германии.

Игроки «Пари Сен-Жермен» провели взаперти более часа. Для их вызволения были вызваны местные спасатели.

Известно, что хавбек «ПСЖ» Марко Верратти боится лифтов. Он были среди застрявших футболистов.

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